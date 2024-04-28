Братья Руссо объяснили неудачи последних фильмов Marvel сменой поколений

«Мы общаемся с помощью мемов и заголовков, при этом никто не читает дальше двух предложений. Я думаю, что двухчасовому формату, структуре, по которой снимается фильм, уже больше века, и все всегда переходит в другое русло. Значит, что‑то происходит снова, и эта форма повторяется», — сказал он.