Братья Руссо объяснили неудачи последних фильмов Marvel сменой поколений

Братья Энтони и Джо Руссо заявили, что нынешние проблемы Marvel связаны со сменой поколений, и это касается не только MCU, но и Голливуда в целом.
По словам Джо, существует большой разрыв между поколениями в том, как они потребляют информацию. Например, одни привыкли назначать день и время похода в кино, а другие хотят получать контент здесь и сейчас.
«Мы общаемся с помощью мемов и заголовков, при этом никто не читает дальше двух предложений. Я думаю, что двухчасовому формату, структуре, по которой снимается фильм, уже больше века, и все всегда переходит в другое русло. Значит, что‑то происходит снова, и эта форма повторяется», — сказал он.
Энтони добавил, что братья не верят в усталость зрителей от супергероев. По его словам, если это даже и проблема, то вряд ли новая для кинематографа.
«Думаю, это усталость в целом. Вопрос усталости от супергероев возник задолго до того, как мы начали работать. Так что это своего рода вечная проблема. Люди точно так же жаловались на вестерны, но они были популярны десятилетиями. Они постоянно переосмысливались и достигали новых высот», — сказал Энтони.