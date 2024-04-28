В подмосковных лесах после таяния снега нашли беспилотники

Около десятка беспилотников обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега. Об этом сообщило Главное управление региональной безопасности Московской области.
«Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!» — говорится в телеграм-канале ведомства.
При нахождении беспилотника управление рекомендовало отойти от летательного аппарата на расстояние не менее 100 метров и не пользоваться вблизи него мобильными телефонами, радиоаппаратурой и GPS. Не стоит трогать БПЛА, кидать в него чем‑либо или производить с ним другие действия. В случае обнаружения беспилотника ГУРБ призвало обратиться в службу спасения по номеру 112.
С начала российской военной операции на Украине власти Москвы и Подмосковья неоднократно сообщали о сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать те или иные цели в регионе. Дроны попадали в жилые дома в Москве и офисные башни Москва-Сити.
Последний раз о ликвидации беспилотников над Подмосковьем Минобороны сообщало 17 марта. Тогда четыре БПЛА были сбиты над городскими округами Домодедово, Раменское и Ступино.