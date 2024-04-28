В подмосковных лесах после таяния снега нашли беспилотники

При нахождении беспилотника управление рекомендовало отойти от летательного аппарата на расстояние не менее 100 метров и не пользоваться вблизи него мобильными телефонами, радиоаппаратурой и GPS. Не стоит трогать БПЛА, кидать в него чем‑либо или производить с ним другие действия. В случае обнаружения беспилотника ГУРБ призвало обратиться в службу спасения по номеру 112.