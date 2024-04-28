В России арестовали журналиста, сотрудничавшего с Associated Press. Его обвиняют в связях с ФБК*

В Мурманской области задержан журналист Сергей Карелин, которого заподозрили в сотрудничестве со структурами, созданными покойным Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство Associated Press, с которым журналист сотрудничал.
Карелина обвиняют в подготовке материалов для ютуб-канала Фонда борьбы с коррупцией*. Ему вменяют часть 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе), по которой журналисту грозит от двух до шести лет колонии.
«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина», — заявили в международном информационном агентстве.
Кроме AP Карелин работал и с другими СМИ, в частности, был оператором немецкого издания Deutsche Welle**.
Карелина задержали в Мурманской области еще в пятницу 26 апреля. Суд отправил его в СИЗО накануне — в тот же день был арестован в Москве другой журналист, Константин Габов, которого также обвинили в подготовке видеоматериалов для ФБК. Габов был журналистом-фрилансером, который среди прочего сотрудничал с агентством Reuters.
26 апреля в Хабаровске был задержан журналист Forbes Сергей Мингазов. На него завели уголовное дело о фейках про армию из‑за репоста публикации о событиях в Буче в телеграм-канале «Хабаровская Мингазета».
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в список иноагентов, признан в России экстремистской организацией и запрещен.
** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.