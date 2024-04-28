В России арестовали журналиста, сотрудничавшего с Associated Press. Его обвиняют в связях с ФБК*

Карелина задержали в Мурманской области еще в пятницу 26 апреля. Суд отправил его в СИЗО накануне — в тот же день был арестован в Москве другой журналист, Константин Габов, которого также обвинили в подготовке видеоматериалов для ФБК. Габов был журналистом-фрилансером, который среди прочего сотрудничал с агентством Reuters.