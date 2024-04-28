Драки, деньги, проездной: в Steam выйдет симулятор кондуктора троллейбуса

Сегодня в 13:37
Фото: andrground

В Steam выйдет симулятор кондуктора троллейбуса от первого лица под названием Troleu. Пока игра находится на этапе разработки, даты релиза нет.

«Добро пожаловать на борт, где обыденное становится экстраординарным, а сойти на следующей остановке — не вариант, ведь теперь вы здесь главный», — гласит описание проекта.

Главная задача в игре — собирать деньги за проезд и выдавать проездные. Однако не всегда все идет гладко, и на борту троллейбуса появляются дебоширы, которые думают, что могут кататься бесплатно и подделывать проездные.

«Ну и мы понимаем, что в некоторые дни вам просто необходимо выпустить пар. Мы не станем осуждать, если вы решите показать, кто главный, даже если для этого придется неоднократно сбить с ног ни в чем не повинную старушку», — говорится в описании.

Еще кондуктору нужно будет поддерживать спокойную обстановку в салоне, усмиряя тех, кто задумает начать скандал. Иногда на остановках будут заходить контролеры, которые будут наказывать кондуктора, если в салоне окажутся безбилетники или поддельные проездные.

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