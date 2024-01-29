В Москве задержали лидера группы «Коррозия металла» за «перформанс с десятью бутылками водки»

«Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Несмотря на то, что в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво, нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте», — поделился Троицкий.