В Москве задержали лидера группы «Коррозия металла» за «перформанс с десятью бутылками водки»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:00
Изображение: "Клуб Книжный день"/YouTube

В Москве в кинотеатре «Октябрь» задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого. Об этом написал ТАСС со ссылкой на самого музыканта.

Троицкого задержали за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Артист утверждает, что он участвовал в «перформансе с десятью бутылками водки» во время премьеры фильма «Брат-3».

«Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Несмотря на то, что в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво, нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте», — поделился Троицкий.

Музыкант Сергей Троицкий известен под псевдонимом Паук. В 1984 году он создал группу «Коррозия металла». Она известна эпатажными сценическими выступлениями.

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