В Китае панды напали на сотрудницу зоопарка

Сегодня в 18:32
Фото: Stone Wang/Unsplash

В китайском городе Чунцин две панды напали на сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.

В сети появился ролик, на котором видно, как две панды бегут к смотрительнице зоопарка, когда она появляется в вольере с закусками. Одно животное стало кусать ее за лодыжки, а второе повалило на землю. После этого панды навалились на девушку.

На помощь сотруднице зоопарка пришел ее коллега. Заканчивается ролик тем, что два работника пытаются спастись в вольере, а одна панда пускается в погоню.

Панды редко нападают на людей или других животных. Что их спровоцировало, неизвестно. Сотрудница отделалась порванной рубашкой и царапинами на плече.

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