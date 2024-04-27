В Китае панды напали на сотрудницу зоопарка

В китайском городе Чунцин две панды напали на сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.
В сети появился ролик, на котором видно, как две панды бегут к смотрительнице зоопарка, когда она появляется в вольере с закусками. Одно животное стало кусать ее за лодыжки, а второе повалило на землю. После этого панды навалились на девушку.
На помощь сотруднице зоопарка пришел ее коллега. Заканчивается ролик тем, что два работника пытаются спастись в вольере, а одна панда пускается в погоню.
Панды редко нападают на людей или других животных. Что их спровоцировало, неизвестно. Сотрудница отделалась порванной рубашкой и царапинами на плече.