В Корее около 6000 человек пришли попрощаться с родившейся в стране пандой. Она отправилась в Китай

В Южной Корее около 6 тыс. человек пришли на церемонию прощания с пандой Фу Бао, которая покидает страну и уезжает в Китай. Об этом сообщил The Korea Times.
Фу Бао — первый детеныш панды, родившийся на территории Кореи. Панда, чье имя переводится как «принцесса Фу», появилась на свет в 2020 году и стала любимицей корейцев настолько, что поклонники провожали ее в Китай со слезами.
Люди собрались в последний раз увидеть Фу Бао в парке развлечений Everland в Йонгине, несмотря на дождь. Оттуда панду отвезли в специальном фургоне в международный аэропорт Инчхон. Путь панды транслировали в прямом эфире местные СМИ.
Меры безопасности, созданные для Фу Бао, подверглись критике со стороны корейцев. Они были возмущены, что неизвестный чиновник прикоснулся к животному без перчаток, а представители медиа при съемке панды использовали вспышку и не носили защитные маски.
Фанаты Фу Бао заявили, что она «выглядит как выставленный товар», и призвали китайские власти проявить особую заботу о молодой панде. Они напомнили, что животные испытывают стресс даже от незначительных шумов, поскольку у них крайне чувствительный слух.
Китайский центр охраны и исследований гигантской панды ответил, что «Фу Бао находится в безопасности и пребывает в добром здравии».
Южнокорейская панда была отправлена в Китай в соответствии с международным соглашением о содержании этих животных. Оно требует, чтобы все юные панды уезжали в Китай по достижении четырех лет.
В Китае Фу Бао поместили в специальный центр в Волонге, где проживают еще более 30 представителей ее вида. В ближайшие несколько лет туда же, вероятно, отправится панда Катюша, родившаяся в 2023 году в Московском зоопарке.