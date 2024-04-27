В Таджикистане обеспокоены массовым отказом во въезде в Россию гражданам страны

Гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию, заявил министр иностранных дел страны и выразил обеспокоенность по этому поводу в беседе с российским послом. Встреча состоялась 26 апреля, о ней сообщает телеграм-канал внешнеполитического ведомства.
По данным таджикистанского министерства, проблемы с посещением России возникли у жителей страны «в последние несколько недель».
«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — говорится в сообщении.
За день до этого «Азия-Плюс» сообщила о сотнях граждан Таджикистана, с 22 апреля застрявших на контрольно-пропускном пункте «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России.
«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — рассказал автор одного из видео. По его оценке, на границе встали около 180 машин, в каждой от пяти до 10–12 пассажиров, большинство с таджикскими номерами.
По словам свидетелей, российские пограничники не пропускали мигрантов в страну, потому что «система не работает», допрашивали каждого в отдельности и проверяли телефоны. При этом сотрудники КПП предлагали въезд без очередей детям до 14 лет и людям старше 60 лет.
Еще один житель Таджикистана поделился, что у пограничников нет «приказа изнутри» пускать мигрантов. «Будь вы из Узбекистана, Кыргызстана или другой национальности, вас пропустят, но таджиков не пропустят», — передал он разговор.
Ранее глава МИД Таджикистана заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» возникла «непродуманная информационная кампания», которая «формирует негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков».
Замминистра труда страны также отметила, что ее ведомство фиксирует случаи притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне», в адрес представительства поступали сообщения с угрозами.