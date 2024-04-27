В Таджикистане обеспокоены массовым отказом во въезде в Россию гражданам страны

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — рассказал автор одного из видео. По его оценке, на границе встали около 180 машин, в каждой от пяти до 10–12 пассажиров, большинство с таджикскими номерами.