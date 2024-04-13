МИД Таджикистана назвал недопустимыми пытки в отношении задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Сегодня в 10:05
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Министр иностранных дел Таджикистана заявил о недопустимости пыток в отношении задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Эти слова он произнес в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, их передает «Азия-Плюс»

По словам Сироджиддина Мухриддина, во время расследования правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — отметил он.

«Цена признаниям, добытого таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул Мухриддин.

Глава таджикистанского министерства обратил внимание на то, что шумиха вокруг преступления может негативно сказаться на других гражданах страны и представителях центральноазиатского народа.

«В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо», — уверен чиновник.

В то же время Мухриддин призвал следователей быть беспристрастными и справедливыми.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — сказал чиновник.

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