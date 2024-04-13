МИД Таджикистана назвал недопустимыми пытки в отношении задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Министр иностранных дел Таджикистана заявил о недопустимости пыток в отношении задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Эти слова он произнес в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, их передает «Азия-Плюс»