Педиаторку из Москвы отправили в СИЗО по делу о фейках про армию

Дело было заведено в начале февраля Следственным комитетом по требованию главы ведомства. Поводом стало видео матери военного, погибшего во время специальной военной операции на территории Украины. По словам потерпевшей, во время личной беседы Буянова заявила ей: «Любой военный армии РФ является законной целью для Украины, а Россия — агрессор, которая напала на Украину».