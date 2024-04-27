Педиаторку из Москвы отправили в СИЗО по делу о фейках про армию

Решение об изменении меры пресечения вынес в пятницу 26 апреля Тушинский районный суд Москвы, ранее женщине были лишь запрещены некоторые действия. По словам адвоката, поводом для ужесточения стал выезд за пределы столицы, хотя назначенный ранее запрет не касался ее поездок.
Следствие посчитало, что Буянова «без уведомления выехала в другой регион, чем создала условия, исключающие поддержание связи для проведения процессуальных действий», передает Черджиев позицию обвинения.
«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же [в субботу] постановление суда будет обжаловано. Ранее в отношении нее был избран запрет определенных действий, который позволял ей выезжать за пределы Москвы без всякого разрешения», — рассказал юрист.
Буянову обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об армии (ч. 1 ст. 297.3). Кроме того, в феврале статья была ужесточена: в феврале педиаторке включили мотив политической ненависти в окончательное обвинение. Таким образом, ей угрожает наказание до 10 лет лишения свободы.
Дело было заведено в начале февраля Следственным комитетом по требованию главы ведомства. Поводом стало видео матери военного, погибшего во время специальной военной операции на территории Украины. По словам потерпевшей, во время личной беседы Буянова заявила ей: «Любой военный армии РФ является законной целью для Украины, а Россия — агрессор, которая напала на Украину».
Буянова отрицает, что говорила подобное. После предъявления обвинения она была уволена из поликлиники. Сейчас женщина вместе с адвокатом добивается восстановления через суд.