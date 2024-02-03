В Москве на педиатра завели дело. Она якобы назвала погибшего на СВО отца пациента «законной целью»

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках об армии против педиаторки Надежды Буяновой, пишет Astra со ссылкой на адвоката женщины Оскара Черджиева.
Проблемы у врачини поликлиники № 140 начались после приема 7-летнего пациента, пишет Mash. Как рассказала мама ребенка изданию, во время встречи Буянова спросила у нее, что у мальчика с поведением. 34-летняя Анастасия ответила ей, что отец погиб во время специальной военной операции на территории Украины и сын тяжело переживает смерть.
Согласно фото заявления женщины, терапевтка якобы заявила ей: «Любой военный армии РФ является законной целью для Украины, а Россия — агрессор, которая напала на Украину». Кроме того, она якобы добавила, что ВС РФ убивают мирных жителей Украины, и поинтересовалась, смотрит ли Анастасия новости и какие. Мать также отмечает, что Буянова «являлась или является» гражданкой Украины или заканчивала Львовский медицинский университет.
В разговоре с Astra Буянова отрицает, что говорила подобное. Тем не менее, рассказывает она, вечером к ней пришли с обыском силовики, отобрали у неё телефон и читали личные переписки, хотя уголовное дело не было возбуждено. Кроме того, по её словам, её уволили из поликлиники.
Адвокат Черджиев в разговоре с изданием подчеркнул, что терапевтка ранее не привлекалась ни к административной ответственности, ни к уголовной, хотя статья 280.3 УК РФ предусматривает наказание за повторную дискредитацию после административного дела в течение одного года. Он также подчеркнул, что силовики не сразу пустили его в квартиру подзащитной.
Завести уголовное дело 2 февраля потребовал председатель СК Александр Бастрыкин. Ход следствия он поставил под контроль.