В Москве на педиатра завели дело. Она якобы назвала погибшего на СВО отца пациента «законной целью»

В разговоре с Astra Буянова отрицает, что говорила подобное. Тем не менее, рассказывает она, вечером к ней пришли с обыском силовики, отобрали у неё телефон и читали личные переписки, хотя уголовное дело не было возбуждено. Кроме того, по её словам, её уволили из поликлиники.