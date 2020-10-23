В США прошли финальные дебаты Байдена и Трампа. Кратко

В США состоялся финальный раунд дебатов кандидата в президента от демократом Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Оба кандидата заявили, что Россия хочет их проигрыша на выборах.

Что сказал Трамп:

Вакцина от коронавируса будет готова через несколько недель, а Байден ничего не сделал для борьбы с пандемией;

Трамп не получал денег от России, а Байден получил 3,5 млн долларов. Россия и Иран хотят поражения Трампа;

Переговоры с Ким Чен Ыном помогли избежать ядерной войны;

Трамп заплатил десятки миллионов налогов раньше срока, так что заявления в СМИ о том, что он не платит налоги — неправда;

Никто со времен Авраама Линкольна не делал столько для темнокожих, как Трамп;

За восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Америка ничего не сделала для решения проблемы Северной Кореи;

Если победит Байден, США станет страной третьего мира, а американской нефтяной отрасли придет конец. Кстати, спас американский нефтяной сектор, когда упали цены на топливо несколько месяцев назад, тоже Трамп.

Что сказал Байден:

После стольких смертей от коронавируса (223 тыс. — Университет Джона Хопкинса) Трамп недостоин быть президентом США;

Россия, Китай и Иран поплатятся за вмешательство в американские выборы;

Адвокат Белого дома Рудольф Джулиани — марионетка России;

Ким Чен Ын — бандит. Байден сядет с ним за стол переговоров, только если КНДР сократит ядерный потенциал;

Сын Байдена Хантер за рубежом «не делал ничего неэтичного» (Байден-младший работал в украинской компании Burisma — Прим. ред.);

Байден собирается изжить системный расизм в США. Если он победит, 11 млн иммигрантов получат гражданство. Несовершеннолетние нелегальные иммигранты смогут остаться в стране и получат гражданство в будущем;

США должны перейти на возобновляемые источники энергии;

Байден, если станет президентом, «заставит играть Китай по правилам».

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них изберут президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.