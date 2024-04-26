«Суки, блин, московские»: тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» ответил на поражение

Тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин эмоционально отреагировал на поражение от московского «Динамо», обозвав конкуренток суками. Видео с его комментарием выложил телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Вот все, что „Локомотив“ говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Все, что могу сказать: они только так и выигрывают. Все! Суки, блин, московские!» — сказал Кашин.
«Ленинградка» проиграла «Динамо» со счетом 2:3. Тренер из Петербурга остался недоволен эпизодом, в котором волейболистка Юлия Кутюкова забила мяч от блока в аут и сравняла счет в пятом сете до 2:2. Однако московский тренер оспорил это решение, после чего мяч отдали «Динамо».
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил «Матч ТВ», что дисциплинарная комиссия рассмотрит высказывание Кашина. Тренера могут либо дисквалифицировать, либо оштрафовать, либо все вместе.
В 2022 году ВФВ дисквалифицировала тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова на два года из‑за оскорбления спортсменки. Во время одного из тайм-аутов матча против кубинской команды, в которой играла одна темнокожая атлетка, он обратился к одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»