Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга. Его кандидатуру поддержал Путин

«Я сегодня спросил Владимира Владимировича [Путина], есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал, да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но, прежде всего, конечно, это выбор жителей», — заявил Беглов.