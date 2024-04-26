Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга. Его кандидатуру поддержал Путин

Сегодня в 18:55
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Губернатор Петербурга Александр Беглов примет участие в грядущих выборах главы города, сообщают «Ведомости» его заявление. Он занимает эту должность с сентября 2019 года.

По словам Беглова, с вопросом о возможном выдвижении в губернаторы к нему обратились ветераны, блокадники и ряд представителей других общественных организаций. В ответ они услышали, что перед ответом ему нужно «посоветоваться с президентом РФ».

«Я сегодня спросил Владимира Владимировича [Путина], есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал, да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но, прежде всего, конечно, это выбор жителей», — заявил Беглов.

Путин пожелал Беглову успеха и советовал «как можно больше работать с жителями».

Трехдневные выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Электронного голосования не предусмотрено.

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