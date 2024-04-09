«Невозможно испортить то, чего нет»: Шнуров ответил на проверку по порче репутации в треке о Беглове

МВД задалось вопросами, содержатся ли в материале признаки намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство Беглова, а также есть ли в записи признаки донесения до аудитории фейков под видом достоверной информации. Эксперты посчитали, что фраза «Мне эту песню просто очень нужно спеть» свидетельствует о намеренном распространении «фейка», а вся песня получилась саркастической и влияющей на репутацию губернатора.