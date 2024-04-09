«Невозможно испортить то, чего нет»: Шнуров ответил на проверку по порче репутации в треке о Беглове

СПбГУ по заказу МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни Сергея Шнурова «Покаянная». Вуз проверял, наносит ли трек с критикой губернатора города Александра Беглова порчу репутации, сообщает «Коммерсант».
«Покаянная» вышла в 2022 году. Шнуров в ней «взял на себя» вину за плохую уборку в Петербурге и воскликнул, что «теперь любит Беглова». «Сам засрал весь город, виноватый», — спел фронтмен группы «Ленинград».
МВД задалось вопросами, содержатся ли в материале признаки намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство Беглова, а также есть ли в записи признаки донесения до аудитории фейков под видом достоверной информации. Эксперты посчитали, что фраза «Мне эту песню просто очень нужно спеть» свидетельствует о намеренном распространении «фейка», а вся песня получилась саркастической и влияющей на репутацию губернатора.
Однако «признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной», по мнению экспертов, нет. Шнуров в разговоре с РБК заявил, что «полностью солидарен» с экспертами: «В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет».