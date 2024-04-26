Вид на гору Фудзи в Японии закроют забором из‑за жалоб жителей деревни на туристов

В поселке Фудзикавагутико в Японии поставят забор на месте, где открывается вид на гору Фудзи. Решение властей связано с усталостью местных жителей от постоянных толп туристов, сообщает AFP.
Приезжие любят фотографироваться на фоне Фудзи рядом с популярным в стране сетевым магазином Lawson, но вскоре там установят 20-метровый барьер. «Прискорбно, что нам приходится это делать из‑за того, что некоторые туристы не соблюдают правила», — заявил представитель администрации Фудзикавагутико.
По словам местного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, вид магазина и горы на его фоне создал в соцсетях представление, что именно это место «очень японское», поэтому туда приходит много туристов. Визитеры нарушают правила дорожного движения, мусорят, толпятся на тротуарах и парковках, а некоторые даже залезают на крышу стоматологии поблизости, добавил он.
Забор простоит на этом месте до тех пор, «пока ситуация не улучшится». Строительство запланировано на следующую неделю.