Вид на гору Фудзи в Японии закроют забором из‑за жалоб жителей деревни на туристов

Сегодня в 16:59
Фото: @BabymarioRBLX/X

В поселке Фудзикавагутико в Японии поставят забор на месте, где открывается вид на гору Фудзи. Решение властей связано с усталостью местных жителей от постоянных толп туристов, сообщает AFP.

Приезжие любят фотографироваться на фоне Фудзи рядом с популярным в стране сетевым магазином Lawson, но вскоре там установят 20-метровый барьер. «Прискорбно, что нам приходится это делать из‑за того, что некоторые туристы не соблюдают правила», — заявил представитель администрации Фудзикавагутико.

По словам местного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, вид магазина и горы на его фоне создал в соцсетях представление, что именно это место «очень японское», поэтому туда приходит много туристов. Визитеры нарушают правила дорожного движения, мусорят, толпятся на тротуарах и парковках, а некоторые даже залезают на крышу стоматологии поблизости, добавил он.

Забор простоит на этом месте до тех пор, «пока ситуация не улучшится». Строительство запланировано на следующую неделю.

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