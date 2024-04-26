Вид на гору Фудзи в Японии закроют забором из‑за жалоб жителей деревни на туристов

По словам местного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, вид магазина и горы на его фоне создал в соцсетях представление, что именно это место «очень японское», поэтому туда приходит много туристов. Визитеры нарушают правила дорожного движения, мусорят, толпятся на тротуарах и парковках, а некоторые даже залезают на крышу стоматологии поблизости, добавил он.