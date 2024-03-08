Власти Киото запретили туристам посещать часть города, где живут гейши

Власти японского города Киото запретили туристам посещать ряд улиц Гиона — района, где живут гейши. К этому привели случаи приставания к девушкам, занимающимся традиционной профессией, сообщил The Guardian.
Гион — одна из самых популярных среди путешественников частей Киото. В последнее время там участились случаи неподобающего поведения со стороны туристов. Власти города решили оградить гейш от неприятного внимания, в том числе прикосновений незнакомцев, фотографирования и проникновений людей на частную собственность.
Совет жителей Гиона в декабре потребовал принять меры против неуправляемых туристов. В своем обращении горожане подчеркнули, что их район — «не тематический парк». В ответ власти ввели запрет на посещение узких частных улиц Гиона.
«Мы не хотим делать это [запрещать посещение части города], но мы в отчаянии», — признался член городского совета Исоказу Ота. Он пояснил, что в Гионе скоро появятся знаки, напоминающие прохожим о новых мерах.
Запрет, как заявили власти, не коснется главной магистрали Гиона — улицы Ханамикодзи. Ее туристы по-прежнему смогут посещать, хотя и там для них существуют правила поведения.
В частности, в Киото действует запрет на фотографирование без согласия. Штраф за эти действия составляет до 10 тыс. японских йен (около 6100 рублей).
После окончания пандемии COVID-19 Киото вновь заполнили туристы. Число посещающих город вернулось к допандемийным показателям. Запрет на визиты в некоторые части Гиона, как считается, должен помочь городу справиться с чрезмерным турпотоком.
От наплыва туристов страдает не только Киото, но и другие регионы Японии. Недавно власти префектуры Яманаси объявили, что будут брать плату в 2000 йен за восхождение на гору Фудзи и ограничат число людей, которые могут его совершить за день.