ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на билеты в авиакомпаниях и аэропортах

Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов по формированию цен на авиабилеты, сообщает ТАСС. Проверяют также применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов.
Проверки проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.
ФАС начала присматривать за стоимостью билетов еще в апреле, когда авиабилеты на рейсы внутри России с вылетами в апреле — октябре подорожали на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Служба намеревалась выяснить причины повышения цен.
Ранее в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев предупредил о повышении цен внутренних и международных рейсов — на 15-20% и 40% соответственно. В пресс-службе Минтранса РФ заявили, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе — мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост на международные рейсы в размере 40% не имеет оснований.