ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на билеты в авиакомпаниях и аэропортах

Ранее в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев предупредил о повышении цен внутренних и международных рейсов — на 15-20% и 40% соответственно. В пресс-службе Минтранса РФ заявили, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе — мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост на международные рейсы в размере 40% не имеет оснований.