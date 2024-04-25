Дженнифер Энистон спродюсирует ремейк фильма «С девяти до пяти»

Сегодня в 20:31
Кадр: 20th Century Fox Film Corporation

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по сериалу «Друзья», спродюсирует ремейк комедии «С девяти до пяти» 1980 года. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий нового фильма напишет Диабло Коуди, работавшая над «Джуно» и «Телом Дженнифер». Сопродюсером проекта выступит Кристин Хан («Утреннее шоу», «Отступники», «Пышка», «Жена путешественника во времени»).

Кто станет режиссером картины, пока неизвестно. Оригинальный фильм поставил Колин Хиггинс. Роли в ленте исполняли Долли Партон, Лили Томлин и Джейн Фонда. Они сыграли коллег, которые бросают вызов эгоцентричному боссу-сексисту.

«С девяти до пяти» собрал в мировом прокате свыше 103 млн долларов. Заглавная песня из фильма была номинирована на премию «Оскар», а также претендовала на четыре награды «Грэмми».

В 1982–1983 годах на телеканале ABC выходил одноименный ситком по мотивам комедии. В 2008 году на Бродвее представили мюзикл, а в 2022 году вышел документальный фильм о создании оригинальной картины.

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