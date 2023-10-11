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МЧС хочет запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах

Максим Саблин
Сегодня в 12:41

МЧС предлагает разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специальных местах. Ведомство внесло изменения в правила противопожарного режима и опубликовало их проект на портале нормативных правовых актов.

Обновленные правила могут вступить в силу с 1 марта 2025 года, их обсуждение продлится до 7 ноября. Согласно документу, МЧС убрало из текста слово «курение» и заменило его на «курение табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции».

В пункте 11 в их число внесены не только сигареты, но и вейпы, электронные сигареты и кальяны. Потребителям никотина предлагают уйти из общественных мест, транспорта, объектов торговли, больниц, школ, детских садов, складов, баз, сенокосных угодий и других пространств. Им разрешат курить только в оборудованных для этого местах, обозначенных знаками «Место курения».

С 1 июня в России вступил в силу запрет на продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а оборот этих устройств также был ужесточен. Теперь их можно приобрести только в магазинах, продажа в сети была запрещена.

По данным МЧС, с начала 2023 года больше 35 900 пожаров начались из‑за неосторожности при курении, в них погибли свыше 1700 россиян. Сейчас курение сигарет запрещено в общественных местах и режимных объектах, на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и других местах.

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