МЧС хочет запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах

В пункте 11 в их число внесены не только сигареты, но и вейпы, электронные сигареты и кальяны. Потребителям никотина предлагают уйти из общественных мест, транспорта, объектов торговли, больниц, школ, детских садов, складов, баз, сенокосных угодий и других пространств. Им разрешат курить только в оборудованных для этого местах, обозначенных знаками «Место курения».