Из Национальной библиотеки Франции изъяли книги XIX века, в которых может содержаться мышьяк

Национальная библиотека Франции убрала со своих полок четыре книги XIX века из‑за мышьяка, который может содержаться в их изумрудно-зеленых обложках. Взаимодействие с пропитанными химическим веществом материалами причинит лишь незначительный вред, но их было решено исследовать, пишет The Guardian.
Книги, выпущенные в Великобритании, поместили на карантин, чтобы измерять количество содержащегося в них мышьяка. Потенциально опасные для здоровья работы обнаружили исследователи из Университета штата Делавэр в США.
В рамках проекта Poison Book («Отравленные книги») ученые выяснили, что в викторианскую эпоху издатели использовали мышьяк для покраски переплетов книг. Зеленый пигмент, в котором и содержится мышьяк, называли «парижским зеленым», изумрудно-зеленым или «зеленью Шеэле» в честь химика немецкого происхождения Карла Вильгельма Шеэле.
Проверка сотен зеленых обложек на наличие тяжелых металлов шла с 2019 года. Французская библиотека обнаружила, что ее коллекция книг, насчитывающая более 16 млн работ, включает в себя четыре экземпляра из списка потенциально опасных. В этом число входят два тома «Баллад об Ирландии» Эдварда Хейса, опубликованные в 1855 году, двуязычная антология румынской поэзии Генри Стэнли 1856 года и книга Королевского садоводческого общества 1862–1863 годов.
Национальная библиотека Франции обещала изучить другие книги в зеленых обложках, которые не попали в список Poison Book.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что длительное воздействие неорганического мышьяка, в основном через питьевую воду и пищу, может привести к поражениям и раку кожи, но не упоминает о контакте с предметами, содержащими вещество. Американские ученые утверждают, что зеленые переплеты с добавлением мышьяка угрожают здоровью библиотекарей, книготорговцев, коллекционеров и исследователей и с ними следует обращаться осторожно.