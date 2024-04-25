Из Национальной библиотеки Франции изъяли книги XIX века, в которых может содержаться мышьяк

Проверка сотен зеленых обложек на наличие тяжелых металлов шла с 2019 года. Французская библиотека обнаружила, что ее коллекция книг, насчитывающая более 16 млн работ, включает в себя четыре экземпляра из списка потенциально опасных. В этом число входят два тома «Баллад об Ирландии» Эдварда Хейса, опубликованные в 1855 году, двуязычная антология румынской поэзии Генри Стэнли 1856 года и книга Королевского садоводческого общества 1862–1863 годов.