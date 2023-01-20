В XIX веке музеи Германии пользовались опасными пестицидами. Экспонаты все еще могут быть токсичными

Ряд этнографических музеев Германии в XIX и XX веке использовал опасные для человека пестициды, чтобы сохранить предметы из своих коллекций, — они до сих пор могут быть токсичными, пишет The Guardian.
Газета ссылается на труд бывшего реставратора берлинского Этнологического музея Хелен Телло «Борьба с вредителями в музеях». В нем рассказано, как бурно развивавшаяся на рубеже веков немецкая химическая промышленность продавала свои товары музеям, стремившимся защитить коллекции от разного рода вредителей — жуков-древоточцев, моли, питающихся бумагой и кожей чешуйниц.
Газета отмечает, что речь в первую очередь идет об экспонатах колониальной эпохи, созданных при помощи натуральных материалов — дерева, кожи, меха, перьев — и в некоторых случаях готовящихся к реституции. Опрыскивали их обильно. Анализ показал, что предметы из музейных собраний до сих пор содержат тяжелые металлы (мышьяк, свинец, ртуть) и хлорсодержащие вещества, которые могут быть губительны для печени, почек, легких и нервной системы.
Среди таковых называется пентахлорфенол. В Ветеринарном энциклопедическом словаре указано: «Высокотоксичен. <…> Острое отравление характеризуется одышкой, повышением температуры тела, учащением пульса, судорогами, парезами, параличами». Другой инсектицид — дихлордифенилтрихлорметилметан или ДДТ — может вызвать рак.
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Однако прямой контакт кожи с этими масками (например, во время требующей значительных физических усилий церемонии) может быть сопряжен с риском для здоровья.
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Согласно записям, в 1940-х и 1950-х годах контейнер с двумя из масок неоднократно обрызгивался 1,4-дихлорбензолом — дезинфицирующим средством, которое может вызвать затруднения дыхания и, как подозревают, рак».
«В наших коллекциях мы часто сталкиваемся с объектами, у которых пугающий уровень загрязнения биоцидами», — заявили в научно-исследовательском институте при объединении государственных музеев Берлина. Заболевали ли сотрудники музеев и посетители в XIX–XX веках после контакта с опасными веществами, не сообщается.
По оценкам института, две трети из 500 тыс. предметов в этнологической коллекции берлинских музеев заражены. В Гамбургском этнографическом музее дают более пессимистичную оценку: «Полагаем, затронуты все наши объекты».
«Так как сохранившиеся записи об обработке пестицидами в немецких музеях часто полны пробелов, научная основа оценки риска для здоровья может оказаться сомнительной, только если она не будет подкреплена химическим анализом», — сообщает газета.
При этом периодически опасения не подтверждаются. Берлинская площадка «Гумбольдт-форум» планировала выставить реконструированную в 1960-х парусную лодку Королевства Тонга. Вместо этого они решили поручить судостроителям Фиджи постройку еще одной копии. Одним из факторов были опасения из‑за пестицидов. Однако анализ показал, что загрязнение «ниже действующих в настоящее время пороговых значений».
Подлежащие реституции экспонаты обычно очищаются перед передачей, но метод полного удаления потенциальных токсинов еще не разработан, передает The Guardian. «Я не знаю ни одной научной процедуры, которая превратила бы зараженный объект в безвредный», — заявил Стефан Саймон, директор лаборатории при музеях Берлина.
«Местные сообщества должны сами решать, что делать с возвращенными объектами, — сказала директор лейпцигского Музея Грасси Леонтина Мейер-ван Менш. — Если они говорят: „Мы осознаем риски, но все равно хотим взаимодействовать с этими экспонатами“, то мы должны это уважать».