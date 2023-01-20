В XIX веке музеи Германии пользовались опасными пестицидами. Экспонаты все еще могут быть токсичными

The Guardian пишет: «В сентябре прошлого года Фонд прусского культурного наследия, курирующий городские музеи, объявил о начале переговоров с Колумбией и народом когис о возвращении деревянных масок XV века.

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Однако прямой контакт кожи с этими масками (например, во время требующей значительных физических усилий церемонии) может быть сопряжен с риском для здоровья.

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Согласно записям, в 1940-х и 1950-х годах контейнер с двумя из масок неоднократно обрызгивался 1,4-дихлорбензолом — дезинфицирующим средством, которое может вызвать затруднения дыхания и, как подозревают, рак».