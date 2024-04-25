Экс-замминистра культуры, обвиненная в превышении полномочий, получила 7 лет колонии

Ольгу Ярилову арестовали в апреле 2023 года, предъявив обвинения по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За месяц до этого Следственный комитет сообщил о задержании троих жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». По версии следствия, в 2022 году они, используя фиктивные карты, организовали массовую закупку билетов и похитили 200 млн рублей.