Экс-замминистра культуры, обвиненная в превышении полномочий, получила 7 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.
По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «самого высокого музея мороженого в мире» в одном из небоскребов «Москвы-Сити». В результате музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей на входные билеты. Обвинение считает этот музей коммерческим проектом, который не представляет никакой культурной ценности.
Ольгу Ярилову арестовали в апреле 2023 года, предъявив обвинения по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За месяц до этого Следственный комитет сообщил о задержании троих жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». По версии следствия, в 2022 году они, используя фиктивные карты, организовали массовую закупку билетов и похитили 200 млн рублей.
Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018 года. На этом посту она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, а также организации «Российский фонд культуры». Ярилова ушла с должности в сентябре прошлого года по собственному желанию.