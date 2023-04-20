В Москве арестовали бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшей замминистра культуры Ольги Яриловой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ее обвиняют по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; максимальное наказание — 10 лет колонии).
Ходатайство защиты Яриловой о помещении ее под домашний арест было отклонено, так как суд решил, что обвиняемая может скрыться от следствия или другим образом помешать расследованию.
В суде не уточнили суть обвинения, но по данным источника «Интерфакса» ее подозревают в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта».
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании троих жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». По версии следствия, в 2022 году они, используя фиктивные карты организовали массовую закупку билетов и похитили 200 млн рублей.
Ярилова занимала должность заместительницы министра культуры с 2018 года. На этом посту она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, а также организации «Российский фонд культуры». Ярилова ушла с должности в сентябре прошлого года по собственному желанию.