В Москве арестовали бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову

Ярилова занимала должность заместительницы министра культуры с 2018 года. На этом посту она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, а также организации «Российский фонд культуры». Ярилова ушла с должности в сентябре прошлого года по собственному желанию.