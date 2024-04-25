В Иране к смертной казни приговорили рэпера Тумаджа Салехи, поддержавшего протесты

Иранский революционный суд приговорил известного иранского рэпера Тумаджа Салехи к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.
Обвинения против Салехи связаны с беспорядками в Иране в 2022–2023 годах. Музыкант поддержал протесты, начавшиеся после смерти в отделе полиции Махсы Амини: девушку курдского происхождения арестовали за неправильное ношение хиджаба.
33-летнего рэпера задержали в октябре 2022 года. Его обвинили в «распространении коррупции на Земле» — так иранские власти называют некоторые отклонения от норм шариата, за которые в стране могут назначить смертную казнь.
В 2023 году Салехи приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы, он избежал смертного приговора благодаря решению Верховного суда. Адвокат музыканта назвал «беспрецедентным шагом» действия Революционного суда, который не стал исполнять решение Верховного суда.
Юрист пообещал, что обжалует приговор. На это у стороны защиты есть 20 дней.