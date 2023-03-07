Студенты Массачусетского университета массово отравились алкоголем из‑за нового тикток-тренда

Сотрудники вуза заявили, что видели, как в субботу студенты выходили из кампуса с баллонами борга. Медики отмечают, что ни один из случаев отравления не опасен для жизни. Два человека были арестованы в связи с употреблением алкоголя несовершеннолетними.