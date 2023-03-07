Студенты Массачусетского университета массово отравились алкоголем из‑за нового тикток-тренда

28 машин скорой помощи были вызваны студентам Массачусетского университета в минувшие выходные на вечеринки за пределами кампуса. Об этом сообщает Associated Press.
Виной массового алкогольного отравления послужил новый тренд в тиктоке: на платформе вирусятся ролики, в которых молодые люди пьют борг (blackout rage gallons, что в переводе с английского означает «баллоны отключения ярости»).
Этот алкогольный напиток представляет собой смесь спирта, электролитов, ароматизаторов и воды. Авторы тиктоков утверждают, что такая смесь защитит от утреннего похмелья.
Сотрудники вуза заявили, что видели, как в субботу студенты выходили из кампуса с баллонами борга. Медики отмечают, что ни один из случаев отравления не опасен для жизни. Два человека были арестованы в связи с употреблением алкоголя несовершеннолетними.
Со студентами проведут разъяснительные беседы о вреде пьянства. Такую же информацию будут доносить до новых поступающих.