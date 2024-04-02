В Минобороны «голую вечеринку» Насти Ивлеевой назвали актом «ментальной» агрессии против России

Сегодня в 11:03
Фото из соцсетей Насти Ивлеевой

«Почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой была одним из примеров ментальной агрессии против России. Такое мнение выразил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». На его высказывание обратило внимание РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты используют в качестве одного из инструментов ментальной войны внедрение идеологии деградации и безответственности в общество атакуемой страны. В числе прочего речь идет о «стирании» национальной истории и культуры государства, а также имитации легитимной власти и доминировании меньшинств, добавил советник

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 г. „голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал Ильницкий.

Автор статьи обратил внимание, что характер и содержание военных действий радикально изменились, а захват и поражение ментальной составляющей противника теперь гораздо важнее контроля над территорией. Он отметил, что сейчас происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию.

По его информации, новые технологии достижения доминирования разрабатываются в университетах Гарварда и Принстона, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, а также в Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны США.

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