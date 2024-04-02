В Минобороны «голую вечеринку» Насти Ивлеевой назвали актом «ментальной» агрессии против России

«Почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой была одним из примеров ментальной агрессии против России. Такое мнение выразил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». На его высказывание обратило внимание РИА «Новости».
По его словам, Соединенные Штаты используют в качестве одного из инструментов ментальной войны внедрение идеологии деградации и безответственности в общество атакуемой страны. В числе прочего речь идет о «стирании» национальной истории и культуры государства, а также имитации легитимной власти и доминировании меньшинств, добавил советник
«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 г. „голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал Ильницкий.
Автор статьи обратил внимание, что характер и содержание военных действий радикально изменились, а захват и поражение ментальной составляющей противника теперь гораздо важнее контроля над территорией. Он отметил, что сейчас происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию.
По его информации, новые технологии достижения доминирования разрабатываются в университетах Гарварда и Принстона, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, а также в Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны США.