«Они превращают город в тематический парк»: жители Венеции выступили против курортного сбора

Власти Венеции обвинили в превращении знаменитого города в тематический парк после введения курортного сбора. Мера направлена на защиту объекта всемирного наследия ЮНЕСКО от последствий чрезмерного туризма, передает The Guardian.
Несколько комитетов и ассоциаций жильцов запланировали акции протеста, будучи уверенными, что сборы не решат проблемы Венеции. «Могу вам сказать, что почти весь город против. Вы не можете ввести плату за вход в город. Все, что они делают, это превращают его в тематический парк. Это дурной имидж для Венеции», — заявил глава местной группы активистов Venessia Маттео Секки.
С начала 1950-х Венеция потеряла более 120 тыс. жителей. Люди уезжали из‑за переориентации города на массовый туризм, из‑за которого население стало ничтожным по сравнению с тысячами посетителей, которые заполняют его площади, мосты и узкие улочки в самое оживленное время года. Теперь власти стремятся сделать город «вновь пригодным для жизни» и намерены бороться с туристами, которые приезжают на один день.
Плату за прибытие, которая требуется только для доступа в исторический центр Венеции, можно внести онлайн. В рамках пробного периода она взимается в основном в выходные дни с 24 апреля по 14 июля. От уплаты освобождаются местные жители, транзитные пассажиры, студенты и дети в возрасте до 14 лет, а также туристы, которые остаются только на ночевку. За нарушение правила грозит штраф от 50 до 300 евро.
Совет Венеции сообщил, что 5,5 тыс. человек оплатили сборы только за 25 апреля, национальный праздник Италии, и это принесло в казну города 27,5 тыс. евро. Местным жителям пообещали снизить налоги, если инициатива окажется успешной, но особой прибыли от нее не ждут.
«Они думают, что эта мера решит проблему, но они не совсем понимают последствия массового туризма для Венеции. Начнем с того, что 5 евро не отпугнут людей. Сами по себе визитеры на один день не представляют проблему, в отличие от нехватки доступного жилья. Нам нужна политика, помогающая жителям [в этом], например, введение правил, ограничивающих сервис типа Airbnb», — заявила глава жилищной ассоциации ASC Федерика Тонинелло.
Местная ассоциация по культурным и социальным правам раздает туристам «символические паспорта», чтобы подчеркнуть «сомнительную конституционную легитимность» курортного сбора с точки зрения ограничения свободного передвижения. Плата, считают там, окажется «неэффективной для сдерживания массового туризма» и одновременно создаст «неравное обращение с различными категориями посетителей».
В поддержку сборов выступила Ассоциации владельцев магазинов Венеции. А советник Венеции по туризму Симоне Вентурини заявил, что не видит поводов для беспокойства, и успокоил тех, кто не хочет делиться своими данными с властями.