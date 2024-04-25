«Они превращают город в тематический парк»: жители Венеции выступили против курортного сбора

Плату за прибытие, которая требуется только для доступа в исторический центр Венеции, можно внести онлайн. В рамках пробного периода она взимается в основном в выходные дни с 24 апреля по 14 июля. От уплаты освобождаются местные жители, транзитные пассажиры, студенты и дети в возрасте до 14 лет, а также туристы, которые остаются только на ночевку. За нарушение правила грозит штраф от 50 до 300 евро.