Опрос: мужчины в пять раз чаще женщин начинают резко игнорировать, если отношения не складываются

74% россиян заявили, что резкое прекращение общения без видимой причины неприемлемо. Около 20% посчитали подобное поведение допустимым, если люди еще не виделись. При этом почти каждый десятый респондент считает это аморальным только по отношению к людям, с которыми были отношения.