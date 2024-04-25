Опрос: мужчины в пять раз чаще женщин начинают резко игнорировать, если отношения не складываются

67% россиянок сказали, что еще на этапе знакомства понимают, получится ли у них выстроить любовные отношения с человеком. Среди мужчин эта доля составляет лишь 7%, показал опрос дейтинг-сервиса Mamba (его результаты есть у «Афиши Daily»).
52% респондентам мужского пола нужно долгое время общаться, чтобы понять, сложатся отношения с девушкой или нет, еще 41% необходимо минимум несколько встреч. При этом мужчины в два раза чаще женщин верят в любовь с первого взгляда (34% против 12% соответственно).
Если при знакомстве контакт наладить не получается, люди склонны вести себя по-разному: большинство (72%) женщин стараются по-хорошему объяснить, что они не подходят друг другу, а мужчины преимущественно (56%), наоборот, пытаются плавно свести общение на нет. Доля тех, кто склонен резко начинать игнорировать, среди мужчин больше в пять раз.
74% россиян заявили, что резкое прекращение общения без видимой причины неприемлемо. Около 20% посчитали подобное поведение допустимым, если люди еще не виделись. При этом почти каждый десятый респондент считает это аморальным только по отношению к людям, с которыми были отношения.
Абсолютное большинство женщин (91%) попадали в ситуацию, когда не хотели продолжать общение с мужчиной после первого свидания, в то время как среди респондентов мужского пола этот процент куда ниже — лишь 68% бывали в аналогичной ситуации.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1300 совершеннолетних мужчин и женщин из Москвы, Петербурга и других регионов страны