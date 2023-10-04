Неухоженность, жадность и разговоры о сексе: что отталкивает россиян на первом свидании

Второй шанс партнеру с красными флагами готовы дать 30% мужчин и всего 5% женщин. Они объясняют это тем, что первая встреча непоказательна и есть смысл узнать человека получше. Признались, что вступали в отношения, несмотря на смущающие факторы, 40% опрошенных, но построить успешные в таком случае удалось лишь 8%.