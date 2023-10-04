Неухоженность, жадность и разговоры о сексе: что отталкивает россиян на первом свидании

83% россиян не пойдут на второе свидание, если у нового знакомого обнаружились красные флаги. Об этом говорится в исследовании сервиса для знакомств «Мамба», результаты которого есть у «Афиши Daily».
Самым распространенным красным флагом стала неухоженность потенциального партнера. Более 65% спугнет мэтч с грязными волосами, неаккуратными ногтями и в несвежей одежде. Женщины особо внимательны к запаху: для 73% из них неприятный аромат поставит крест на дальнейшем общении. Половину респондентов оттолкнет несоответствие фотографий в анкете с реальной внешностью.
40% мужчин раздражает, когда девушка сидит в телефоне — звонит кому‑то, делает селфи или фотографирует еду. Почти половине девушек не нравится вспыльчивость партнера (48%), столько же респонденток отталкивают озабоченность и разговоры о сексе.
Рассказы о бывших чаще раздражают мужчин (25%), чем женщин (12%). А вот жадность партнера, наоборот, скорее красный флаг для девушек (27%).
Респонденты обоих полов согласны, что потенциальный партнер не должен быть жено- и мужененавистником. Кроме того, треть мужчин пугают феминистки, а еще четверть — девушки, чей стиль жизни не совпадает с их собственным.
Второй шанс партнеру с красными флагами готовы дать 30% мужчин и всего 5% женщин. Они объясняют это тем, что первая встреча непоказательна и есть смысл узнать человека получше. Признались, что вступали в отношения, несмотря на смущающие факторы, 40% опрошенных, но построить успешные в таком случае удалось лишь 8%.
В рамках исследования были опрошены 2000 мужчин и женщин в возрасте 18–40 лет, пользователи приложения Mamba.