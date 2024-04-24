В Москве задержали экс-зампреда кабмина Подмосковья Светлану Стригункову по подозрению во взятке

Вчера в 23:30
Фото: ТЕЛЕКАНАЛ ЛРТ (городской округ ЛЮБЕРЦЫ)/YouTube

В Москве задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Ее подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

На данный момент устанавливаются сумма взятки и личность взяткодателя. Как пишет Mash, речь идет о взятке в размере 150 млн рублей. К правоохранителям обратился человек, предлагавший эти деньги за ее «услуги», но за какие именно, неизвестно, уточнил телеграм-канал.

С 2021 года Стригункова в Московской области курировала блок здравоохранения. Она покинула свой пост в марте 2024-го по собственному желанию.

Ранее пост зампредседателя правительства Подмосковья занимал Тимур Иванов, которого отправили в отставку с должности замминистра обороны после задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В сумму взятки входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, уточнял ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

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