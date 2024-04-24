В Москве задержали экс-зампреда кабмина Подмосковья Светлану Стригункову по подозрению во взятке

На данный момент устанавливаются сумма взятки и личность взяткодателя. Как пишет Mash, речь идет о взятке в размере 150 млн рублей. К правоохранителям обратился человек, предлагавший эти деньги за ее «услуги», но за какие именно, неизвестно, уточнил телеграм-канал.