Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс сломала позвоночник на съемках «Вуали»

Во время работы над этой сценой Мосс «врезалась в стену не с той стороны». В итоге актрисе пришлось «пару часов пролежать на крыше», ожидая вердикта медиков о ее состоянии. Рядом с ней в этот момент находилась продюсер Дениз Ди Нови.