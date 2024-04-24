Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс сломала позвоночник на съемках «Вуали»

Американская актриса Элизабет Мосс, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Вершина озера», сломала позвоночник на съемках проекта «Вуаль». Об этом сообщил Variety.
Мосс получила серьезную травму во время исполнения трюка. В сериале артистка исполнила роль шпионки. По сюжету ее героиня должна была в одной сцене отражать нападение на крыше стамбульского Гранд-базара.
Во время работы над этой сценой Мосс «врезалась в стену не с той стороны». В итоге актрисе пришлось «пару часов пролежать на крыше», ожидая вердикта медиков о ее состоянии. Рядом с ней в этот момент находилась продюсер Дениз Ди Нови.
«Мне было так жаль ее», — рассказала Ди Нови. Она поделилась, что, несмотря на травму, Мосс настояла на продолжении съемок уже на следующий день. Актриса вернулась к работе, хотя ее подвижность была ограничена.
По словам Ди Нови, Мосс «очень серьезно повредила позвоночник». Но переживала артистка не из‑за этого, а из‑за незнания, сможет ли съемочная группа в итоге доснять сцену на крыше. Мосс заявила, что, к счастью, им удалось переснять эпизод.
Мини-сериал «Вуаль» выйдет 30 апреля на стриминговом сервисе Hulu. Он расскажет об агенте Ми-6, способном перевоплощаться в кого угодно. Однажды она получает задание найти женщину, владеющую секретной информацией. Вместе героини могут предотвратить крупную политическую катастрофу.