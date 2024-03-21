«Я могу превратиться во что угодно»: Элизабет Мосс в роли шпиона появилась в трейлере «Вуали»

На ютуб-канале One Media Coverage опубликовали трейлер мини-сериала «Вуаль» («The Veil»), в котором главную роль — шпионки МИ-6 — исполнила звезда «Рассказа служанки» и «Вершины озера» Элизабет Мосс.
Актриса сыграла Имоджен Слейтер — уникального секретного агента, способного перевоплощаться буквально в кого угодно. Однажды она получает задание найти женщину по имени Адила — ее роль досталась Юмнах Марван.
Трейлер показывает встречу двух героинь. В ходе нее Имоджен заявляет, что намерена помочь Адиле остаться в живых. Однако главный интерес шпионки — информация, которой обладает девушка.
Сериал проследит за сложными отношениями двух опасных и умных женщин, которые могут спасти тысячи жизней и предотвратить крупную политическую катастрофу. Первые два эпиода шоу выйдут 30 апреля на стрим-сервисе Hulu.
Автором проекта выступил Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». В актерский состав «Вуали» вошли Джош Чарльз, Дали Бенсалах и Халук Билгинер.