В США начали продавать робопса с огнеметом

Компания Throwflame запустила продажу робопса, способного извергать пламя. К устройству под названием «Термонатор» прикреплен огнемет, сообщает The New York Post.
Фирма из Огайо продает робопса за 9400 долларов. «Термонатор» умеет преодолевать препятствия и совершать прыжки, обладает лазерным прицелом и работает в течение часа. Throwflame предлагает использовать робота для борьбы с лесными пожарами и их предотвращения, в развлекательных шоу или при уборке снега и льда с дорог.
«Термонатор» может выпускать пламя на расстояние до 9 метров. Управление им осуществляется через вайфай или блютус. Купить робота могут обычные граждане и государственные учреждения.
Throwflame утверждает, что владеть такими огнеметами в США разрешено, «на федеральном уровне это не регулируется». «Федеральные власти даже не считают их огнестрельным оружием (как ни парадоксально)», — заявили в компании.