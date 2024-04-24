В США начали продавать робопса с огнеметом

Сегодня в 19:55
Фото: Throwflame/YouTube

Компания Throwflame запустила продажу робопса, способного извергать пламя. К устройству под названием «Термонатор» прикреплен огнемет, сообщает The New York Post.

Фирма из Огайо продает робопса за 9400 долларов. «Термонатор» умеет преодолевать препятствия и совершать прыжки, обладает лазерным прицелом и работает в течение часа. Throwflame предлагает использовать робота для борьбы с лесными пожарами и их предотвращения, в развлекательных шоу или при уборке снега и льда с дорог.

«Термонатор» может выпускать пламя на расстояние до 9 метров. Управление им осуществляется через вайфай или блютус. Купить робота могут обычные граждане и государственные учреждения.

Throwflame утверждает, что владеть такими огнеметами в США разрешено, «на федеральном уровне это не регулируется». «Федеральные власти даже не считают их огнестрельным оружием (как ни парадоксально)», — заявили в компании.

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