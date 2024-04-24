В США начали продавать робопса с огнеметом

Фирма из Огайо продает робопса за 9400 долларов. «Термонатор» умеет преодолевать препятствия и совершать прыжки, обладает лазерным прицелом и работает в течение часа. Throwflame предлагает использовать робота для борьбы с лесными пожарами и их предотвращения, в развлекательных шоу или при уборке снега и льда с дорог.