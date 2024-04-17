Boston Dynamics представили новое поколение робота-гуманоида Atlas. Он стал компактнее и ловче

В компании отмечают, что хоть робот и похож на человека, его движения не будут ограничены лишь теми, на которые способен человек. Новый Atlas сможет перемещаться наиболее эффективным способом для выполнения задачи, и его двигательные возможности будут превосходить человеческие, добавили в Boston Dynamics.