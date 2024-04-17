Boston Dynamics представили новое поколение робота-гуманоида Atlas. Он стал компактнее и ловче

Boston Dynamics представили новое поколение своего робота-гуманоида Atlas. Он заменит предыдущую модель, выпуск которой прекратился на этой неделе.
Новая версия Atlas более компактная и полностью электрическая (ее предшественники были гидравлическими, что влияло на размер). По словам инженеров, электрический Atlas будет сильнее и с более широким диапазоном движений, чем все предыдущие поколения.
Гидравлический Atlas последнего поколения уже умер поднимать и маневрировать самыми разными тяжелыми объектами неправильной формы. Сейчас Boston Dynamics изучают новые варианты захватов и манипуляций с предметами (но не уточняют, какие именно).
В компании отмечают, что хоть робот и похож на человека, его движения не будут ограничены лишь теми, на которые способен человек. Новый Atlas сможет перемещаться наиболее эффективным способом для выполнения задачи, и его двигательные возможности будут превосходить человеческие, добавили в Boston Dynamics.
О прекращении выпуска предыдущей модели Atlas компания объявила накануне. В честь робота, который выпускался почти 10 лет, Boston Dynamics опубликовали прощальный ролик.