В Белгородской области прошел дождь и оставил грязные пятна на вещах

«Это не какие‑то отравляющие вещества, не какие‑то непонятные эксперименты с атмосферой. Это песок из Северной Африки. Связано это с тем, что переживает уже несколько дней Европа», — пояснил он. По его словам, такой «подмешанный» дождь может выпасть еще и в Брянской, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях, а также на юге Карелии.