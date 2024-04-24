В Белгородской области прошел дождь и оставил грязные пятна на вещах

В Белгородской области небо окрасилось в желтый цвет и прошел дождь, после которого жители обнаружили на земле и вещах серо-желтые пятна. Вместе с каплями воды с неба падали песчинки из Северной Африки, где бушует пылевая буря, объяснил изданию «Подъем» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Это не какие‑то отравляющие вещества, не какие‑то непонятные эксперименты с атмосферой. Это песок из Северной Африки. Связано это с тем, что переживает уже несколько дней Европа», — пояснил он. По его словам, такой «подмешанный» дождь может выпасть еще и в Брянской, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях, а также на юге Карелии.
«Там [в Северной Африке] вот эту мощную песчаную бурю, которая накрыла Элладу, прозвали „Красная Минерва“. Накануне эти песчаные бури обрушились на Ливию. И сообразуемо вот этому южному потоку взвесь пустынь Сахары постепенно распространяется на бассейн Черного моря», — поделился Тишковец.
Тем временем в Афинах небо приобрело ярко-оранжевый цвет по той же самой причине. В нескольких регионах страны серьезно ухудшилась видимость, а также начались лесные пожары.