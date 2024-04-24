В Афинах небо стало оранжевым из‑за пылевой бури в Сахаре

Сегодня в 18:51
Фото: Milos Bicanski/Getty Images

В Афинах небо приобрело необычный ярко-оранжевый цвет. Это произошло из‑за пылевой бури в пустыне Сахара, сообщил The Guardian.

Концентрация пыли в воздухе греческой столицы заметно увеличилась из‑за действия сильных южных ветров. Власти Греции предупредили местных жителей, что пыль может повлиять на видимость и угрожать здоровью.

«Это один из самых серьезных эпизодов скопления пыли и песка из Сахары с 21–22 марта 2018 года, когда облака обрушились на остров Крит», — заявил директор погодных исследований Афинской обсерватории Костас Лагувардос.

От африканской пыли пострадали не только Афины, но и другие города страны. В ряде регионов южные ветры также привели к лесным пожарам. За сутки на юге Греции зафиксировали 25 новых возгораний.

По словам греческой метеорологической службы, ситуация с южными ветрами и распространением пыли должна улучшиться в среду, 24 апреля.

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