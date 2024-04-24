«Авито» удалил объявления с книгами, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ*

«Сейчас на „Авито“ нет литературы из этого списка. В случае появления официальной информации о том, что те или иные товары впервые попадают в список запрещенных, мы запускаем автомодель анализа контента на платформе, включая не только прямые, но и любые косвенные упоминания. Эта модель постоянно адаптируется с учетом появления новых триггеров, чтобы охватывать все объявления с потенциальными рисками», — заявили представители сервиса.