«Авито» удалил объявления с книгами, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ*

«Авито» сообщил об удалении всех книг, в которых выявили пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом пресс-служба сервиса сообщила изданию «Подъем».
Накануне издательство «АСТ» остановило продажи книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина из‑за выявленной в них так называемой пропаганды ЛГБТ*. Проверкой произведений занимался экспертный центр при Российском книжном союзе.
«Сейчас на „Авито“ нет литературы из этого списка. В случае появления официальной информации о том, что те или иные товары впервые попадают в список запрещенных, мы запускаем автомодель анализа контента на платформе, включая не только прямые, но и любые косвенные упоминания. Эта модель постоянно адаптируется с учетом появления новых триггеров, чтобы охватывать все объявления с потенциальными рисками», — заявили представители сервиса.
На фоне снятия с продаж книг «Коммерсант» заметил, что спрос и цены на них выросли на маркетплейсах, в том числе «Авито», где торгуют частные продавцы. Так, интерес к книгам Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер, Майкла Каннингема увеличился на 30–40%. Продавцы на Ozon повышали цену на «Наследие» с 1500 до 5200 рублей, а к середине дня 23 апреля — до 8800 рублей.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.