Сяоюй из провинции Сычуань заработала тревожность на первом году обучения в университете, рассказала врач. Ее возлюбленный начал чувствовать себя дискомфортно и скованно в отношениях, когда она стала чересчур зависимой от него и постоянно нуждалась во внимании. Девушка не только уговаривала его постоянно сообщать ей о своем местонахождении, но и хотела, чтобы он отвечал на ее сообщения в любое время суток и включал при этом камеру.