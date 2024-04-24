У 18-летней девушки из Китая, которая за один день позвонила своему бойфренду более 100 раз, диагностировали синдром «влюбленного мозга». Ее одержимость отразилась на психическом здоровье и превратила жизнь парня в кошмар, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Сяоюй из провинции Сычуань заработала тревожность на первом году обучения в университете, рассказала врач. Ее возлюбленный начал чувствовать себя дискомфортно и скованно в отношениях, когда она стала чересчур зависимой от него и постоянно нуждалась во внимании. Девушка не только уговаривала его постоянно сообщать ей о своем местонахождении, но и хотела, чтобы он отвечал на ее сообщения в любое время суток и включал при этом камеру.
Однажды Сяоюй набрала бойфренду более 100 раз за один день, но ни на один звонок тот не ответил. Тогда китаянка от злости разбросала и поломала вещи в своем доме, а также грозилась прыгнуть с балкона, но вовремя подоспела полиция, вызванная парнем.
Сяоюй госпитализировали. В больнице ей поставили диагноз — пограничное расстройство личности, которое во врачебном просторечии называют «влюбленным мозгом». Врачи отметили, что это состояние может сопровождаться тревогой, депрессией и биполярным расстройством.
Лечащий врач Сяоюй не стала распространяться насчет причин появления «влюбленного мозга» у пациентки, но сказала, что синдром часто возникает у людей, у которых в детстве не было здоровых отношений со своими родителями. Некоторые из них, чья жизнь сильно не пострадала, могут выздороветь самостоятельно, научившись управлять своими эмоциями, а другим требуется медицинская помощь.