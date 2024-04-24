Глава «Справедливой России» Миронов призвал «очистить Новороссию от мигрантов»

«Радость освобождения от укрофашизма у жителей Новороссии сменилась недоумением и тревогой от засилья мигрантов. Доходит до того, что ими заселяют только что построенные дома! Буду обращаться в Генпрокуратуру для защиты прав коренных жителей. Надо очистить Новороссию от мигрантов!» — написал он у себя в твиттере.