Глава «Справедливой России» Миронов призвал «очистить Новороссию от мигрантов»

Сегодня в 17:45
Фото: Агентство «Москва»

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов рассказал о «радости освобождения от укрофашизма» и через одно предложение заявил о необходимости «очистить Новороссию от мигрантов».

«Радость освобождения от укрофашизма у жителей Новороссии сменилась недоумением и тревогой от засилья мигрантов. Доходит до того, что ими заселяют только что построенные дома! Буду обращаться в Генпрокуратуру для защиты прав коренных жителей. Надо очистить Новороссию от мигрантов!» — написал он у себя в твиттере.

На сайте Миронова дано более полное заявление, где политик поясняет, кого именно он понимает под мигрантами.

«В Мариуполе, как и в Одессе и Таганроге, национальный состав горожан веками складывался из представителей разных этносов — русских, греков, украинцев, армян, евреев, итальянцев, — что придало этому краю уникальный характер. А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучший подарок укронацистской пропаганде трудно придумать», — считает Миронов.

Он обвинил в проблеме застройщиков, которые якобы заселяют мигрантов в отстроенные дома, таким образом с ними расплачиваясь. Лидер партии готовит запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность выделения жилья в Мариуполе лицам, которые ранее не проживали в городе.

Ранее «Справедливая Россия» предложила ограничить прием мигрантов на российские предприятия и запретить им работать в наиболее «чувствительных» областях, включая образование и здравоохранение. Миронов говорил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от численности сотрудников.

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