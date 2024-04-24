Мальчик из Великобритании выиграл чемпионат Европы по имитации крика чаек

«Ему удалось сымитировать несколько типов криков, и каждый из них самым впечатляющим образом напоминал настоящий крик чайки. У чаек довольно обширный репертуар звуков, начиная от сигналов тревоги и заканчивая длинными криками, которые дают понять, что они не хотят, чтобы на их территорию вторгались недоброжелатели», — заявил морской биолог и один из судей Ян Сейс. Каждый судья присуждал до 20 баллов, причем до пяти из них давались за внешнее и поведенческое подражание чайке. Остальные 15 баллов выдавались за имитацию крика.