Мальчик из Великобритании выиграл чемпионат Европы по имитации крика чаек

Девятилетний британец Купер Уоллес стал победителем чемпионата Европы по имитации крика чаек в Бельгии, сообщает Би-би-си. Эти птицы увлекли мальчика после того, как одна из них напала на него.
Соревнования традиционно проходили в бельгийском прибрежном городе Де-Панне. Купер набрал 92 балла из 100 возможных, став победителем сразу в двух категориях — среди несовершеннолетних и среди взрослых.
«Ему удалось сымитировать несколько типов криков, и каждый из них самым впечатляющим образом напоминал настоящий крик чайки. У чаек довольно обширный репертуар звуков, начиная от сигналов тревоги и заканчивая длинными криками, которые дают понять, что они не хотят, чтобы на их территорию вторгались недоброжелатели», — заявил морской биолог и один из судей Ян Сейс. Каждый судья присуждал до 20 баллов, причем до пяти из них давались за внешнее и поведенческое подражание чайке. Остальные 15 баллов выдавались за имитацию крика.
Путь чемпиона Купера Уоллеса начался после инцидента, когда чайка укусила его во время поедания бутерброда с тунцом. После этого мальчишка стать Человеком-чайкой, взяв пример с Питера Паркера и Человека-паука.
«Мне кажется, что это действительно милые животные, они мне нравятся из‑за их криков. Иногда они могут быть немного пугающими, и я все еще немного опасаюсь есть на пляже, поэтому ем в маленькой палатке», — признался Купер.
Мать мальчика Лорен рассказала, что поначалу ее раздражало увлечение сына и его пародии на чаек, но потом она заметила, насколько хорошо у него это получается, когда люди оборачивались на его имитации криков. Семья Уоллесов узнала о чемпионате от прохожего, который услышал Купера в детском магазине и предложил принять участие.
На чемпионат Купер взял с собой талисман — маленькую модель чайки, которую он называет Стифеном (Stephen), а родители — Стивеном Сигаллом (Steven Seagull), что созвучно с именем актера Стивена Сигала (Steven Seagal).
Судья Ян Сейс поделился, что главная цель чемпионата — изменить отношение людей к чайкам, которых жители побережий часто называют морскими крысами и недолюбливают.
В 2020 году в английском Бристоле три разных вида чаек подстроили свой график кормления к человеческой деятельности. В будни птицы собираются возле школ именно в то время, когда у детей начинается длинная перемена, и они выходят на улицу перекусить.