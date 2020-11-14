Городские чайки подстроились под школьные обеды, чтобы добывать себе еду

В Бристоле три разных вида чаек подстроили свой график кормления к человеческой деятельности, говорится в исследовании британских орнитологов. В будни птицы собираются возле школ именно в то время, когда у детей начинается длинная перемена, и они выходят на улицу перекусить.

Чайки также концентрируются в течение дня возле центра по сбору мусора, когда туда привозят новые порции отходов. При этом в выходные птиц гораздо меньше и рядом с центром, и у школ.

Согласно исследованию, чайки знают примерное время, когда в той или иной точке города появится еда, и подстраивают график своего кормления под деятельность человека. Однако в городском парке активность чаек не зависит от людей и остается примерно одинаковым в будни и выходные. В парке птицы едят червей и другими беспозвоночных круглые сутки.

По словам ученых, обычно расширение городов отрицательно сказывается на численности и разнообразии на животных, но к чайкам это не относится. Жизнь в городе обеспечивает чайкам доступ к обильному источнику корма — объедкам и пищевым отходам. А синхронизируя время своего кормления с людьми, они тратят меньше времени и энергии на поиск пищи.