Вышел тизер продолжения «Универа». В нем Кузя стал «пельменным магнатом»

Вышел первый тизер продолжения «Универа». Его премьера состоится 13 мая на ТНТ.
Сюжет «13 лет спустя» развернется спустя три года после событий сериала «Универ. 10 лет спустя». В ролике бывшие студенты неожиданно встретились возле ворот роскошного особняка.
В жизни Антона после разрыва с Кристиной появится взрослая дочь, Майкл всеми силами попытается вернуть жену Варю, а Маша в одиночку растит двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия.
Кузя станет успешным «пельменным магнатом». «Теперь он живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит», — говорится в описании сериала.
К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.