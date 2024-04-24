Вышел тизер продолжения «Универа». В нем Кузя стал «пельменным магнатом»

Кузя станет успешным «пельменным магнатом». «Теперь он живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит», — говорится в описании сериала.