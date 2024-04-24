Вышел тизер продолжения «Универа». В нем Кузя стал «пельменным магнатом»

Сегодня в 16:32
Фото: Comedy Club Production

Вышел первый тизер продолжения «Универа». Его премьера состоится 13 мая на ТНТ.

Сюжет «13 лет спустя» развернется спустя три года после событий сериала «Универ. 10 лет спустя». В ролике бывшие студенты неожиданно встретились возле ворот роскошного особняка.

В жизни Антона после разрыва с Кристиной появится взрослая дочь, Майкл всеми силами попытается вернуть жену Варю, а Маша в одиночку растит двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия.

Кузя станет успешным «пельменным магнатом». «Теперь он живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит», — говорится в описании сериала.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

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