Утерянную картину Климта выставят на аукцион. Ее стоимость оценивают в 50 млн евро

Неоконченную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер», считавшуюся утерянной последние 100 лет, выставят на аукционе im Kinsky в Вене. Об этом сообщает Би-би-си.
Австрийский художник начал писать картину в 1917 году — за год до своей смерти. Считается, что на ней изображена дочь богатого еврейского промышленника Адольфа Лизера или одна из его племянниц.
Стоимость полотна оценивается в 50 млн евро (около 5 млрд рублей), хотя продать ее могут и за более высокую цену.
В аукционном доме заявили, что судьба картины после 1925 года неясна. Возможно, это связано с трагической судьбой семьи Лизер, многие члены которой были истреблены нацистами. Имя нынешнего владельца аукционный дом не называет, указывая лишь, что его семье картина принадлежит с 1960-х годов.
Картина продается от имени этих владельцев и правопреемников четы Лизер на основе Вашингтонских принципов — международного соглашения о возвращении произведений искусства потомкам людей, у которых эти произведения украли нацисты.
В июне 2023 года другую картину Климта — «Дама с веером» — купили на аукционе Sotheby’s за 94 млн долларов. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда‑либо проданным на торгах в Европе.