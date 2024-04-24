Утерянную картину Климта выставят на аукцион. Ее стоимость оценивают в 50 млн евро

В аукционном доме заявили, что судьба картины после 1925 года неясна. Возможно, это связано с трагической судьбой семьи Лизер, многие члены которой были истреблены нацистами. Имя нынешнего владельца аукционный дом не называет, указывая лишь, что его семье картина принадлежит с 1960-х годов.