Картину Густава Климта «Дама с веером» продали за рекордную сумму в 94 млн долларов

Картину австрийского художника Густава Климта «Дама с веером» продали на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 94 млн долларов. Об этом сообщил Forbes.
Последний портрет, который создал художник, купили на торгах в Лондоне. Ставки за полотно 1918 года за считаные секунды превысили эстимейт в 80 млн долларов. В итоге новой обладательницей картины стала художественный консультант Патти Вонг.
Вонг порядка 30 лет сотрудничала с аукционным домом Sotheby’s. В декабре 2022 года гонконгская специалистка покинула компанию «для расширения глобального охвата».
«Дама с веером», как отмечают искусствоведы, написана Климтом с непосредственностью и живостью, что указывает на набирающие популярность во Франции начала XX века импрессионистские тенденции.
Историки искусства сравнивают этот портрет с культовой работой Климта «Женщина в золоте», на которой изображена Адель Блох-Бауэр. Насколько известно, художник писал Адель лишь дважды.
Вместе с тем специалисты находят в «Даме с веером» китайские мотивы. В частности, Климта, как считают искусствоведы, вдохновляли изображения феникса и цветков лотоса, а также манера живопики укие-э и японских гравюр по дереву.