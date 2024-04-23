Тарантино собирался представить в «Кинокритике» мультивселенную с участием персонажей разных фильмов

Сегодня в 02:21
Кадр: CNN/YouTube

Американский режиссер Квентин Тарантино задумывался о том, чтобы представить в своем десятом фильме под названием «Кинокритик» мультивселенную с участием персонажей разных своих картин. Об этом написал The Hollywood Reporter.

По информации издания, в процессе работы кинематографист неоднократно переписывал сценарий, менял задумку ленты и откладывал дату начала съемок. Коллеги режиссера отмечали, что такое случилось с ним впервые.

Тарантино собирался снимать «Кинокритика» при поддержке студии Sony Pictures. Однако в итоге он отказался от проекта, заявив, что «не каждый фильм должен быть снят». Впрочем, Sony, как утверждает СМИ, выразило режиссеру полную поддержку.

Более того, кинокомпания готова вновь сотрудничать с Тарантино, если он решится все-таки создать свой юбилейный и, согласно его обещанию, заключительный фильм. Каким мог бы стать «Кинокритик», поклонникам режиссера остается лишь гадать.

Изначально Тарантино намеревался рассказать историю о реальном парне, который писал рецензии на фильмы для порножурнала. Эта задумка превратилась в сценарий, который слишком сильно напоминал спин-офф «Однажды… в Голливуде».

Режиссер рассматривал вариант, чтобы задействовать героев из своих предыдущих лент в новом проекте — и создать мультивселенную Тарантино. Так он мог бы подвести итоги своей кинокарьеры.

Кроме того, кинематографист задумывался о том, чтобы перенести действие в кинотеатр, где некоторые из его старых персонажей могли бы взаимодействовать с подающим надежды будущим автором — возможно, 16-летним Тарантино.

Режиссеру так и не удалось прийти к результату, который его бы устроил — и тогда он закрыл проект. По словам одного из приятелей Тарантино, он не впервые буквально выбрасывает в мусор готовый сценарий.

Намерен ли режиссер вновь вернуться к написанию сценариев и режиссуре, неизвестно. Ранее Тарантино неоднократно заявлял, что хотел бы снять за свою жизнь лишь десять фильмов. На данный момент он выпустил девять проектов.

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