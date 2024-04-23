С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей

В первом квартале 2024 года российские геймеры потратили 49 млрд рублей на покупку игровых новинок. Об этом сообщила исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова, пишут «Ведомости».
Чаще всего в 2024-м игроки покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. За весь прошлый год россияне потратили на игры 161 млрд рублей.
По словам Юсовой, в начале каждого года спрос на видеоигры заметно растет. Это связано с увеличением активности геймеров в январские праздники, а также с появлением свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам. Кроме того, многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта.
Недавно стало известно, что число компьютерных клубов в России превысило количество кинотеатров. По итогам 2023 года, число киберспортивных клубов в стране увеличилось на 17% и составило 2,7 тыс. Кинотеатров же в России насчитывается около 2,3 тыс.