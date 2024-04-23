С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей

По словам Юсовой, в начале каждого года спрос на видеоигры заметно растет. Это связано с увеличением активности геймеров в январские праздники, а также с появлением свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам. Кроме того, многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта.