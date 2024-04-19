Компьютерных клубов в России стало больше, чем кинотеатров

Средний заработок небольших компьютерных клубов (менее 15 ПК) в России — около 200 тыс. рублей в месяц, сообщал в прошлом апреле поставщик ПО SmartShell. Крупные клубы (36–50 ПК), которых больше всего в Центральном и Уральском округах, зарабатывают около 700 тыс. рублей.