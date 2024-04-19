Компьютерных клубов в России стало больше, чем кинотеатров

Сегодня в 16:47
Фото: Sergiy Galyonkin/Flickr

Число компьютерных клубов в России по итогам прошлого года выросло на 17% и составило 2700. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Langame, которая занимается разработкой софта для компьютерных клубов.

Количество же кинотеатров, по информации «Невафильм Research», на 1 января составляло 2294 штуки. В конце 2023-го глава Минкульта Ольга Любимова озвучивала цифру в 2278 кинотеатров.

Сильнее всего число компьютерных клубов выросло в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%), Новосибирске (+33,33%) и Волгограде (+26,09%). «За 2023 год компьютерные клубы привлекли 2,8 млн посетителей, что на 12% больше, чем годом ранее», — отметил руководитель портала Langame.ru Павел Голубев.

Увеличилось и число компьютеров, установленных в киберспортивных клубах, — на 22% за 2023 год.

Средний заработок небольших компьютерных клубов (менее 15 ПК) в России — около 200 тыс. рублей в месяц, сообщал в прошлом апреле поставщик ПО SmartShell. Крупные клубы (36–50 ПК), которых больше всего в Центральном и Уральском округах, зарабатывают около 700 тыс. рублей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами