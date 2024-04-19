Компьютерных клубов в России стало больше, чем кинотеатров

Число компьютерных клубов в России по итогам прошлого года выросло на 17% и составило 2700. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Langame, которая занимается разработкой софта для компьютерных клубов.
Количество же кинотеатров, по информации «Невафильм Research», на 1 января составляло 2294 штуки. В конце 2023-го глава Минкульта Ольга Любимова озвучивала цифру в 2278 кинотеатров.
Сильнее всего число компьютерных клубов выросло в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%), Новосибирске (+33,33%) и Волгограде (+26,09%). «За 2023 год компьютерные клубы привлекли 2,8 млн посетителей, что на 12% больше, чем годом ранее», — отметил руководитель портала Langame.ru Павел Голубев.
Увеличилось и число компьютеров, установленных в киберспортивных клубах, — на 22% за 2023 год.
Средний заработок небольших компьютерных клубов (менее 15 ПК) в России — около 200 тыс. рублей в месяц, сообщал в прошлом апреле поставщик ПО SmartShell. Крупные клубы (36–50 ПК), которых больше всего в Центральном и Уральском округах, зарабатывают около 700 тыс. рублей.