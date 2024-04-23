Детская омбудсвумен Татарстана предложила наказывать «за вовлечение в фурри»

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила установить «административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри». Она готова инициировать соответствующий законопроект, сообщает «Подъем».
По мнению омбудсвумен, движение фурри может быть опасно для детской психики. «Это движение фурри пришло с Запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных», — считает она.
Фурри (в переводе с английского furry — «пушистый») — субкультура, члены которой интересуются антропоморфными животными (существами, которые сочетают черты человека и животного). Фурри создают костюмы таких существ, в которых часто приходят на встречи сообщества. Также они изображают персонажей на рисунках и других артах.
В прошлом августе в Петербурге мужчина со страйкбольной гранатой напал на поклонников субкультуры фурри в Удельном парке. Когда участники встречи — подростки 14–19 лет — увидели, что незнакомец в балаклаве выдергивает чеку у гранаты, они смогли обездвижить его. Граната все же взорвалась и повредила мужчине палец. Подростки задержали его и передали полиции.