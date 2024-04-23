Детская омбудсвумен Татарстана предложила наказывать «за вовлечение в фурри»

В прошлом августе в Петербурге мужчина со страйкбольной гранатой напал на поклонников субкультуры фурри в Удельном парке. Когда участники встречи — подростки 14–19 лет — увидели, что незнакомец в балаклаве выдергивает чеку у гранаты, они смогли обездвижить его. Граната все же взорвалась и повредила мужчине палец. Подростки задержали его и передали полиции.