Детская омбудсвумен Татарстана предложила наказывать «за вовлечение в фурри»

Сегодня в 20:35
Фото: Adam Berry/Getty Images

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила установить «административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри». Она готова инициировать соответствующий законопроект, сообщает «Подъем».

По мнению омбудсвумен, движение фурри может быть опасно для детской психики. «Это движение фурри пришло с Запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных», — считает она.

Фурри (в переводе с английского furry — «пушистый») — субкультура, члены которой интересуются антропоморфными животными (существами, которые сочетают черты человека и животного). Фурри создают костюмы таких существ, в которых часто приходят на встречи сообщества. Также они изображают персонажей на рисунках и других артах.

В прошлом августе в Петербурге мужчина со страйкбольной гранатой напал на поклонников субкультуры фурри в Удельном парке. Когда участники встречи — подростки 14–19 лет — увидели, что незнакомец в балаклаве выдергивает чеку у гранаты, они смогли обездвижить его. Граната все же взорвалась и повредила мужчине палец. Подростки задержали его и передали полиции.

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