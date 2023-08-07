В Петербурге мужчина с гранатой попытался напасть на подростков-фурри

В Удельном парке Петербурга мужчина напал на поклонников субкультуры фурри со страйкбольной гранатой, но его обезвредили до трагических последствий. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на одного из очевидцев инцидента.
По его словам, 6 августа в парке подростки, увлекающиеся фурри (культурой и искусством, связанными с антропоморфными животными), собрались на пикник. Участниками встречи были молодые люди от 14 до 19 лет.
В какой‑то момент они увидели мужчину в балаклаве, который начал ходить вокруг них. Когда он достал гранату (и даже успел выдернуть чеку), более проворные подростки сумели его обездвижить.
«Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили, и сразу раздался взрыв», — сказал один из фурри.
В результате взрыва мужчина повредил палец. Как только нападавший потерпел поражение, подростки его самостоятельно задержали и передали полиции.
У мужчины нашли еще две страйкбольные гранаты. Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.